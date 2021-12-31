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    Antalya'da tarihi eser kaçakçısının üzerindne servet çıktı

    Serik ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin üzerinden yüzlerce parça çıktı.
    • AA
    • 31.12.2021 - 00:26
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    Antalya'da tarihi eser kaçakçısının üzerindne servet çıktı

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde bugün tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alınması üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

    ÜZERİNDEN ADETA BİR SERVET ÇIKTI

    Ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli S.Y.’nin üzerinde yapılan aramada, madalyon, 8 heykel, 9 yüzük, 7 mühür, 13 takı, 19 figür ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 302 sikke ele geçirildi. S.Y. savcı talimatıyla ekipler tarafından gözaltına alındı.

    Antalya da tarihi eser kaçakçısının üzerindne servet çıktı #1

    Antalya da tarihi eser kaçakçısının üzerindne servet çıktı #2

    Antalya da tarihi eser kaçakçısının üzerindne servet çıktı #3

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