Kentin simgelerinden olan tarihi saat kulesindeki restorasyon çalışmalarından, orijinal saatin yerinde olmadığı belirlendi.

Antalya’nın simge yapılarından olan ve Roma, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet dönemlerinin izlerini taşıyan tarihi saat kulesinde, restorasyon çalışmaları sırasında orijinal saatin yerinde olmadığı tespit edildi.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, devam eden restorasyon çalışmaları ve gündeme gelen saatin kaybolmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İHA’nın haberine göre; Antalya Saat Kulesi’nin restorasyon işleminin Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün bir projesi olduğunu dile getiren Karabayram, 2021 yılı içinde ihale işlemlerine başlandığını ve bu yılın sonunda projenin tamamlanacağını bildirdi.

Antalya'da tarihi saat kulesinde, orijinal saatin yerinde olmadığı belirlendi VİDEO



“Yapıya aykırı olan malzemeler söküldü”

Saat kulesinin 2. Abdülhamid döneminden kalma simge yapılardan biri olduğunu hatırlatan Karabayram, şu ifadeleri kullandı:

“Kısa süre önce beton kütleler temizlendi, yapıya aykırı olan malzemeler söküldü. O döneme ait belirli veriler ele geçti. Bu veriler Antalya Müze Müdürlüğü’ne verildi. Buradan yola çıkarak Antalya Saat Kulesi, 19. yüzyılın başlarından bugüne kadar geliyor. Saat kulesi 1960 yılında kötü bir uygulama çalışması ile karşı karşıya kalıyor. Bu restorasyondan sonra da ne yazık ki 1985 yılında da Antalya Saat Kulesi’nin saatini ilk kuran üstatlardan Recep Gürgen kente geliyor. O dönem saatin mekanizmalarının bakımını yapıyor."





Kayıp mı çalıntı mı bilinmiyor

Saat kulesinde restorasyon çalışmaları devam ederken, saatin orijinal olmadığını anladıklarına vurgu yapan Karabayram, “Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Saat kulesi, 1988 yılına kadar o dönemli mahalli idarelerin konuya titiz davranmaması veya yaşanan bir olayla kulenin orijinal malzemesi yerinden götürülüyor. Kayıp mı yoksa çalınıyor mu bununla ilgili ciddi bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Konuyu Antalya Valimiz Ersin Yazıcı’ya ilettik. Yazıcı, konunun önemli olduğunu belirterek, 2. Abdülhamid dönemi yapısının eski günlerindeki gibi orijinaline uygun şekilde tekrar hayat bulması için bir çalışma başlattı. Saati 1985 yılında onaran Recep Gürgen’i Antalya’ya davet ettik. İnşallah Antalya Saat Kule’miz kendi görkemli günlerine geri dönecek, bu çalışmalara önümüzdeki günlerde başlayacak.” dedi.

“Saatin ana mekanizmasına yönelik hiçbir veri bulunamadı”

Saatin orijinal parçalarının bir bölümünün gömülü şekilde betonun altından çıktığını dile getiren Cemil Karabayram, “Onları temizledik. Ama saatin ana mekanizmasına yönelik hiçbir veri bulunamadı. Bu metal aksam plastik saatin dışında bir de üzerine aykırı gelebilecek, yük bindirecek bir metal bırakılmış. Bu metal de saatin haznesi olan bizim silindir dediğimiz gözetleme bölümüne saatin oturacağı bölüm ciddi bir yüke tabi tutulmuş. Bundan dolayı o bölüm ciddi zarar görmeye başlamış. Ona bir müdahale yapıldı. Bunlar neden yapıldı o dönemki tarihçiler değerlendirebilir. Ama saat yok. Yıl 1988, bugün 2022. 2019 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ilgili büyükşehir belediyesinden devralıyor. Saat kulesi, 2. Abdülhamid'in doğum günü anısına yapılan bu eseri, yeniden güçlü görünümüne kavuşabilmesi için çalışıyoruz.” dedi.

Karabayram, 2023 yılında saat kulesinin saatinin yeni görünümüyle hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.