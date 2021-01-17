Antalya'da tartıştığı ağabeyini öldürdü

Ailevi problemler nedeniyle tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldüren, yeğenini de yaralayan saldırgan gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi’nde aynı binada altlı üstlü oturan Adem A. (36), ağabeyi Mehmet A. (48) ve yeğeni Cüneyt A. ile ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Adem A. evinden getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı.

AĞABEYİ HAYATINI KAYBETTİ

Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Mehmet A. karın bölgesinden, Cüneyt A. ise sol kolundan yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan Mehmet A. doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, yaralı Cüneyt A.’nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, Adem A.’yı ise av tüfeğiyle beraber evinde yakalayarak gözaltına alındı. Adem A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mehmet A.’nın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.