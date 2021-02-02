Antalya'da tartıştığı kişinin adresini öğrenip misafir olduğu evde kurşun yağdırdı

Antalya'da telefonda tartıştığı kişinin misafir olduğu evin adresini öğrenen şahıs, giriş kattaki evin penceresinden silahla ateş açarak yaraladı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi’nde Ahmet A. (35), daha önce aralarında husumet bulunan Gökhan K. ile telefonda tartışmaya başladı.

KONUMUNU ÖĞRENDİ, CAMDAN ATEŞ EDEREK YARALADI

Tartışmanın ardından Gökhan K., Ahmet A.’nın bulunduğu konumu öğrenerek misafirlikte olduğu evin önüne geldi. Giriş kattaki evin önüne gelerek camdan iki el ateş açan Gökhan K., Ahmet A.’yı bacağından vurarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİLAHLI SALDIRGAN ARANIYOR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet A., tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Ahmet A.’yı vurduktan sonra kaçan Gökhan K.’yı bulmak için çalışma başlattı.