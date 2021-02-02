Euro
8.6851
0.18%
Dolar
7.1951
0.12%
Altın
430.88
0.21%
Borsa
1.492
1.29%
Bitcoin
242.700
1.38%
EXEN Coin
17.26
-2.59%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Antalya'da tartıştığı kişinin adresini öğrenip misafir olduğu evde kurşun yağdırdı

    Antalya'da telefonda tartıştığı kişinin misafir olduğu evin adresini öğrenen şahıs, giriş kattaki evin penceresinden silahla ateş açarak yaraladı.
    • İHA
    • 02.02.2021 - 00:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da tartıştığı kişinin adresini öğrenip misafir olduğu evde kurşun yağdırdı

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi’nde Ahmet A. (35), daha önce aralarında husumet bulunan Gökhan K. ile telefonda tartışmaya başladı.

    KONUMUNU ÖĞRENDİ, CAMDAN ATEŞ EDEREK YARALADI

    Tartışmanın ardından Gökhan K., Ahmet A.’nın bulunduğu konumu öğrenerek misafirlikte olduğu evin önüne geldi. Giriş kattaki evin önüne gelerek camdan iki el ateş açan Gökhan K., Ahmet A.’yı bacağından vurarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Antalya da tartıştığı kişinin adresini öğrenip misafir olduğu evde kurşun yağdırdı #1

    SİLAHLI SALDIRGAN ARANIYOR

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet A., tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Ahmet A.’yı vurduktan sonra kaçan Gökhan K.’yı bulmak için çalışma başlattı.

    Antalya da tartıştığı kişinin adresini öğrenip misafir olduğu evde kurşun yağdırdı #2

    Antalya da tartıştığı kişinin adresini öğrenip misafir olduğu evde kurşun yağdırdı #3

    Antalya da tartıştığı kişinin adresini öğrenip misafir olduğu evde kurşun yağdırdı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir