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    Antalya'da tartıştığı motosikletliyi kaskla dövdü

    Bir otomobil sürücüsünün trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kask ile darbettiği anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 08.04.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 18:03
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    Antalya'da tartıştığı motosikletliyi kaskla dövdü

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi Burhanettin Caddesi üzerinde, motosikletli ve otomobilli iki grup iddiaya göre trafikte tartıştı.

    Araçlarını sağa park eden gençler arasındaki tartışma daha sonra kaldırımda devam etti.

    MOTOSİKLETLİYİ KASKIYLA DARBETTİ

    Motosikletteki kaskı alan otomobil sürücüsü, hakaretler ederek kask ile motosiklet sürücüsünün başına vurdu. Elinde kask olan genç, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kişiye ise kaskla vuramayınca tokat attı.

    Antalya'da tartıştığı motosikletliyi kaskla dövdü

    KAVGA ANI KAMERADA

    Bir süre daha hakaret ve küfürlerine devam eden saldırgan, motosiklet sürücüsünün kafasına kaskı atarak arkadaşlarıyla otomobile binip bölgeden uzaklaştı.

    Kasklı kavga anını ise apartmandaki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Antalya da tartıştığı motosikletliyi kaskla dövdü #1

    Antalya da tartıştığı motosikletliyi kaskla dövdü #2

    Antalya da tartıştığı motosikletliyi kaskla dövdü #3

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