Bir otomobil sürücüsünün trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kask ile darbettiği anlar kameraya yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi Burhanettin Caddesi üzerinde, motosikletli ve otomobilli iki grup iddiaya göre trafikte tartıştı.

Araçlarını sağa park eden gençler arasındaki tartışma daha sonra kaldırımda devam etti.

MOTOSİKLETLİYİ KASKIYLA DARBETTİ

Motosikletteki kaskı alan otomobil sürücüsü, hakaretler ederek kask ile motosiklet sürücüsünün başına vurdu. Elinde kask olan genç, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kişiye ise kaskla vuramayınca tokat attı.

Antalya'da tartıştığı motosikletliyi kaskla dövdü

KAVGA ANI KAMERADA

Bir süre daha hakaret ve küfürlerine devam eden saldırgan, motosiklet sürücüsünün kafasına kaskı atarak arkadaşlarıyla otomobile binip bölgeden uzaklaştı.

Kasklı kavga anını ise apartmandaki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.