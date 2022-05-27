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    Antalya’da tatilciler sahillere akın etti

    Antalya’da termometreler yaz ayına girmeden 36 dereceyi gösterdi, tatilciler sahillere akın etti. Bazı yaşlı vatandaşlar ise yakıcı güneşten etkilenmemek için ağaçların gölgesine sığındı.
    • 27.05.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 16:44
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    Antalya’da tatilciler sahillere akın etti

    Turizm kenti Antalya’da, mayıs ayının sonuna doğru hava sıcaklıkları artışa geçti.

    Kentte bugün hava sıcaklığı 36 derece, nem oranıysa yüzde 33 olarak ölçüldü.

    Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti.

    Vatandaşlar, Akdeniz'in sularına kendilerini bıraktı

    Akdeniz’in berrak sularında serinleyen tatilciler, zaman zaman da güneşlenmeyi tercih etti.

    Sıcaktan dolayı cadde ve sokaklarda vatandaş azlığı dikkat çekti.

    Sokağa çıkan bazı yaşlı vatandaşlar ise yakıcı güneşten korunmak için ağaç gölgelerine sığındı.

    Antalya’da tatilciler sahillere akın etti VİDEO

    Antalya’da tatilciler sahillere akın etti #1

    Antalya’da tatilciler sahillere akın etti #2

    Antalya’da tatilciler sahillere akın etti #3

    Antalya’da tatilciler sahillere akın etti #4

    Antalya’da tatilciler sahillere akın etti #5


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