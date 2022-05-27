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Antalya’da tatilciler sahillere akın etti

Antalya’da tatilciler sahillere akın etti

Antalya’da termometreler yaz ayına girmeden 36 dereceyi gösterdi, tatilciler sahillere akın etti. Bazı yaşlı vatandaşlar ise yakıcı güneşten etkilenmemek için ağaçların gölgesine sığındı.