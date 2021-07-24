Antalya’da tatilcilerin dönüşü uzun araç kuyrukları oluşturdu

9 günlük tatili Antalya’da geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Manavgat-Akseki yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kurban Bayramı tatilini Antalya’nın Manavgat, Alanya ve Serik ilçelerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı.

Özel araçları ile yola çıkan vatandaşları, kara yollarında yoğunluk oluşturdu.

Antalya'dan iç bölgelerdeki illere ulaşmak isteyen vatandaşların yoğun olarak kullandığı Manavgat-Akseki yolunda da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İstanbul, Ankara, Konya ve Kayseri plakalı araçların yoğunluğu dikkat çekti.

TEDBİRLER ALINDI

Trafiğin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için, Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından belirli noktalarda tedbirler alındı.

Sürücüler, yoğun trafikten dolayı zorlandıklarını ve gidecekleri yolun süresinin uzadığını ifade etti.

TRAFİK KAZALARI YAŞANDI

Bölgede tatil süreci boyunca çok sayıda ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Karadan denetimlerini sürdüren Akseki Bölge Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yoğunluğun pazar günü geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.