Antalya'da tavan arasında ceset bulundu

Antalya'da metruk bir iş yerinin tavan arasında bulunan ve yaklaşık 3- 4 aylık olduğu tahmin edilen cesedin, büyük bölümünün çürüdüğü öğrenildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3001 Sokak'taki kullanılmayan metruk durumdaki iş yerine alkol almak için giren iki kişi, tavan arasından gelen kokuyu fark edince merak edip, kontrol etmek istedi.

Cep telefonu ışığının yardımı ile bir boşluktan tavan arasına çıkan iki kişi, bir erkeğe ait ceset ve kemik parçalarını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER TAVAN ARASINA GİRDİ

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, cesedin bulunduğu tavan arasına ulaşmak için kazma kürek ve balyoz kullanarak iş yerinin tavan arasına girdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan incelemede, cesedin büyük bölümünün çürüdüğü ve kemiklerin kaldığı ortaya çıktı. Üzerinde kimlik bilgisine rastlanmayan cesedin, 3- 4 aylık olduğu değerlendiriliyor. Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Tavan arasında ceset bulundu VİDEO





