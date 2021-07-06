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    Antalya’da tefecilik operasyonu

    Tefecilik suçu işlediği tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için 50 adreste operasyon düzenlendi. 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 15:55
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    Antalya’da tefecilik operasyonu

    Antalya’da, tefeciler ile mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı.

    Jandarma ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede haksız kazanç sağlayarak 'tefecilik' suçunu işleyen 26 kişi tespit etti.

    Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, Antalya ile Serik ve Manavgat ilçelerindeki 50 adrese sabah saatlerinde yapılan baskın düzenledi.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Şüphelilerden 25'i yakalanarak, gözaltına alındı.

    Şahısların jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

    Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Antalya’da tefecilik operasyonu #1

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