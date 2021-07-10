Haksız kazanç elde etmek ve tefecilik operasyonu kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 17’si tutuklandı.

Antalya’da, haksız kazanç sağlama ve tefecilik ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kapsamlı araştırma ve istihbarat çalışmaları neticesinde, Serik ve Manavgat ilçelerinde 6 Temmuz günü sabaha karşı 50 adreste operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan arama yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

37 senet, 41 tapu, 156 satış sözleşmesi, 240 boş senet, 119 çek, 21 senet fotokopisi, 8 tapu fotokopisi, ibraname, 29 vekaletname, hesap dökümü, 14 ajanda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 52 kök Hint keneviri ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'tefecilik', 'yağma', 'resmi ve özel belgede sahtecilik', 'kişisel bilgilerin izinsiz kullanılması' ve 'tehdit' suçlarından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Antalya’da tefecilik operasyonu: 17 kişi tutuklandı VİDEO



8 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılıkta gece geç saatlere kadar süren sorgularının ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı.

Tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan 25 şüpheliden 17'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.