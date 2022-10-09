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    Antalya'da tek katlı evde, 300 gram altın yandı

    Serik'de çıkan yangında tek katlı ev küle döndü. Ev sahibi, evde bulunan 300 gram altın ile bir miktar da paranın yandığı belirtildi.
    • 09.10.2022 - 19:08
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    Antalya'da tek katlı evde, 300 gram altın yandı

    Antalya'nın Serik ilçesinde yangın...

    Saat 16.30 sıralarında Kadriye Mahallesi'ndeki 186 Sokak'ta Ahmet İtaç’a ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

    Alevlerin görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbarla birlikte bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kontrol altına alındı

    3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

    300 gram altın yandı

    Ev sahibi İtaç, evde bulunan 300 gram altın ile bir miktar da paranın yandığı belirtildi.

    DHA'nın haberine göre; polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Antalya da tek katlı evde, 300 gram altın yandı #1

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