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Antalya'da tek katlı evde, 300 gram altın yandı

Antalya'da tek katlı evde, 300 gram altın yandı

Serik'de çıkan yangında tek katlı ev küle döndü. Ev sahibi, evde bulunan 300 gram altın ile bir miktar da paranın yandığı belirtildi.