Kara yolunda tek teker üzerinde motosiklet kullanarak trafiği ve arkasındaki yolcuyu tehlikeye atan sürücüye ceza yazıldı. Sürücünün ehliyetinin de olmadığı öğrenildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya'da çekildiği tespit edilen tehlikeli motosiklet sürüşüyle ilgili soruşturma başlattı.

Çekim tarihi belli olmayan ve sosyal medyada hızla yayılan tehlikeli motosiklet yolculuğu görüntülerinde sürücünün tek teker üzerinde seyir halindeyken motosiklet kullandığı, arkasında oturan genç kızın da geriye doğru giderek, demirden destek aldığı görülüyordu.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

Aynı zamanda görüntüde genç kızın kendilerini görüntüleyen kişiye poz verdiği, sürücünün de ayağını kaldırarak tek tekerde motosikleti kullanmaya devam ettiği gözlendi. Hem kendi hem arkadaşı ile birlikte trafikte seyreden diğer sürücülerin de hayatını riske atan görüntüler tepki topladı.

Antalya'da tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğa ceza yazıldı VİDEO



EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü, motosikletin Aksu ilçesi Dumanlar Mahallesi'nde ikamet eden Ş.A. isimli kişi tarafından kullanıldığını tespit etti.





2 BİN 869 TL İDARİ PARA CEZASI ÖDEYECEK

Trafik ekipleri tarafından Ş.A.'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği sürücü belgesiz araç kullanmak suçundan 2 bin 473 TL, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak suçundan 132 TL, koruyucu başlık takmamak suçundan 132 TL, Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek suçundan 132 TL olmak üzere toplam 2 bin 869 TL idari para cezası uyguladı.