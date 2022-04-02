Antalya'da tekme tokat darbedilen genç konuştu

'Erkek meselesi' yüzünden boş bir arazide acımasızca dövülen Şeniz GÜlpınar, olay sonrası 4 şüphelinin serbest kalması üzerine can güvenliğinin olmadığını söyledi.

Antalya Manavgat'ta yaşayan K.E., erkek arkadaşıyla görüştüğünü öne sürdüğü Şeniz Gülpınar'ı yere yatırarak tekme tokat dövmüştü.

Saldırgan o anları ise arkadaşlarına kaydettirip sosyal medyada paylaşmıştı.

ZORLA EVDE TUTUP TEHDİT ETTİLER

Olay sonrası kendi evlerine götürdükleri mağduru tehdit eden şüpheliler, Gülpınar'ın telefonunu alıp sim kartını kırmıştı. Bir fırsatını bulup evden kaçan Gülpınar ise jandarmanın yolunu tutmuştu.

4 ŞÜPHELİ YAKALANIP SERBEST KALDI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler K.E., Ö.A., H.Ç. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmada işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.E., Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadesinde Şenız Gülpınar'ı daha önce uyarmasına rağmen erkek arkadaşıyla ilişkisini devam ettirdiği için tartıştıklarını, sonrasında sinirlerine hakim olamayıp dövdüğünü söyledi. 'Yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen E.D.'nin ise arandığı belirtildi.

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"BAYILTANA KADAR DÖVDÜLER"

Şüphelilerin serbest bırakılmalarının ardından kendisine ve annesine tehdit mesajları gönderdiğini söyleyen Gülpınar, yaşadıklarını anlattı.

Kendisini arkadaşı aracılığıyla konuşmak için çağırdıklarını, ırmak kenarında 1,5 saat yürüyüş yaptıklarını anlatan Gülpınar, şunları söyledi:

"Bir anda üstüme saldırdılar. Beni bayıltıncaya kadar dövdüler. İlk başta hepsi birden saldırdı. Daha sonra K.E. ayrıca dövdü. Beni oradan tekrar eve getirdiler.

"TELEFONLARININ İNCELENMESİNİ İSTEDİM"

Beni döverken hepsi videoya çekti. Telefonlarında bu kayıtların hepsi var. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımdan görüntüyü aldım. Telefonlarının incelenmesini istemiştim ama olmadı.





"ADLİYE ÇIKIŞI TEHDİT YAĞDIRMAYA BAŞLADILAR"

Adliyeden çıkar çıkmaz bana tehdit mesajları, ses kayıtları göndermeye başladılar. Her türlü küfrü ediyorlar. Bu mesajları bana attıkları yetmezmiş gibi, tanıdıklarıma hatta anneme kadar atıyorlar.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Anneme, 'Kızını buradan al yoksa daha kötü şeyler olacak onu öldüreceğiz' diyorlar. Şimdi serbest dolaşıyorlar. Mahkeme uzaklaştırma bile vermedi. Can güvenliğim yok."

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