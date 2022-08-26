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- Antalya'da ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı
Antalya'da ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı
- 26.08.2022 - 18:14
- Güncelleme : 26.08.2022 - 18:20
Antalya-Burdur karayolu ile Kuzey Çevre Yolu’nun kesiştiği yonca kavşakta Burdur’dan Antalya’ya Sami Metin yönetimindeki 15 PU 560 plakalı tır, viraja gireceği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Demir bariyerleri yıkan tır, bankete savruldu, ardından ters döndü. Tırda sıkışan Metin, ağır yaralandı.
Yangın çıktı
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, bu sırada araçta yangın çıktı.
Sıkışık vaziyetteki sürücünün hemen yakınındaki alevleri, yardıma koşan çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürdü.
Hastaneye kaldırıldı
İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Metin, hastaneye kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'da ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı VİDEO