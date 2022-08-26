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    Antalya'da ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı

    Döşemealtı ilçesinde çimento yüklü tır, bariyerleri yıkarak bankete savruldu. Ters dönen tırda sıkışan sürücüyü, araçta çıkan yangından çevredeki vatandaşların alevleri söndürmesi sonucu kurtuldu.
    • 26.08.2022 - 18:14
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 18:20
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    Antalya'da ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı

    Antalya-Burdur karayolu ile Kuzey Çevre Yolu’nun kesiştiği yonca kavşakta Burdur’dan Antalya’ya Sami Metin yönetimindeki 15 PU 560 plakalı tır, viraja gireceği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Demir bariyerleri yıkan tır, bankete savruldu, ardından ters döndü. Tırda sıkışan Metin, ağır yaralandı.

    Yangın çıktı

    Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, bu sırada araçta yangın çıktı.

    Sıkışık vaziyetteki sürücünün hemen yakınındaki alevleri, yardıma koşan çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürdü.

    Hastaneye kaldırıldı

    İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Metin, hastaneye kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Antalya'da ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı VİDEO

    Antalya da ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı #1

    Antalya da ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı #2

    Antalya da ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı #3

    Antalya da ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı #4

    Antalya da ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı #5

    Antalya da ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı #6

    Antalya da ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı #7


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