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    Antalya'da ters yöne girmenin bedeli ağır oldu

    Antalya’da ters yönden kavşağa girmek isteyen otomobille ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 09.04.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 16:51
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    Antalya'da ters yöne girmenin bedeli ağır oldu

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Muhittin Ersoy Bulvarı'nda meydana gelen olayda, yolun sağından ters yönde kavşağa girmeye çalışan Mahmut S.’nin kullandığı otomobil ile Alican S.’nin kullandığı ticari araç arpıştı.

    Mahmut S.’nin kullandığı otomobil çarpışmanın şiddetiyle yaya geçidinden refüjü geçtikten sonra karşı şeridi de geçip kaldırımda durabildi.

    2 SÜRÜCÜ YARALANDI

    Otomobilde sıkışan sürücü Mahmut S., Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı.

    Yaralılar Mahmut S. ve Alican S., 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat’ta bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

    Antalya kaza

    Ters yönden dönerken kaza oldu VİDEO

    Antalya kaza

    Antalya kaza

    Antalya da ters yöne girmenin bedeli ağır oldu #4

    Antalya da ters yöne girmenin bedeli ağır oldu #5

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    Antalya da ters yöne girmenin bedeli ağır oldu #7

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