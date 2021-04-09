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- Antalya'da ters yöne girmenin bedeli ağır oldu
Antalya'da ters yöne girmenin bedeli ağır oldu
Antalya’da ters yönden kavşağa girmek isteyen otomobille ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 09.04.2021 - 16:35
- Güncelleme : 09.04.2021 - 16:51
Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Muhittin Ersoy Bulvarı'nda meydana gelen olayda, yolun sağından ters yönde kavşağa girmeye çalışan Mahmut S.’nin kullandığı otomobil ile Alican S.’nin kullandığı ticari araç arpıştı.
Mahmut S.’nin kullandığı otomobil çarpışmanın şiddetiyle yaya geçidinden refüjü geçtikten sonra karşı şeridi de geçip kaldırımda durabildi.
2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Otomobilde sıkışan sürücü Mahmut S., Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı.
Yaralılar Mahmut S. ve Alican S., 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat’ta bulunan özel hastanelere kaldırıldı.
Ters yönden dönerken kaza oldu VİDEO