Galericiye gelen bir şahıs test sürüşü bahanesiyle aldığı aracı çalmaya çalıştı. Takip edildiğini anlayan şahıs, kaçarken 3 araca çarpıktan sonra otomobili bırakıp kayıplara karıştı.

Antalya’nın Serik ilçesi Orta Mahalle'de bulunan bir galericiye gelen kimliği belirsiz kişi, alıcı gibi iş yerindeki çalışanlarla sohbet ettikten sonra önce otomatik vitesli otomobil ile test sürüşüne çıktı.

Şahıs, otomatik aracı kullanamadığını belirterek bu sefer manuel bir araca bakmak istedi.

Bunun üzerine şahsa iş yeri sahipleri, manuel bir araç göstererek test etmesini istedi.

OTOMOBİL İLE GÖZDEN KAYBOLDU

Bunun üzerine araca binen şahıs, tek başına aracı çalıştırarak, iş yeri çalışanın yanına binmesine fırsat vermedi ve otomobille birlikte gözlerden kayboldu.

Antalya’da test sürüşü bahanesiyle otomobil çalmaya çalıştı VİDEO



3 ARACA ÇARPTI, ARACI BIRAKIP KAÇTI

Galeri çalışanları yine bir başka araçla çalınan aracı takip etti.

Hırsız takip edildiğini fark edince, seyir halindeki 3 araca çarptıktan sonra çıkmaz bir sokakta aracı da bırakarak yaya olarak kaçtı.

“TESADÜFEN MERKEZE GİTMİŞ ORADA TRAFİK SIKIŞIKTI”

Durumu polis ekiplerine haber verdiklerini belirten galeri çalışanı Arif Çilenkan, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Bir müşterimiz geldi, aracımıza talip oldu. Modelini, kilometresini, boyasını ve fiyatını sordu. Sonra araca bindik beraber az ilerledik. Otomatik olduğunu öğrenince, 'ben bunu kullanamam, daha yüksek manuel bir araca bakayım ben' dedi. Sonra burada başka bir arabayı görüyor. 'Bu arabanın modelini ve en son kaça bırakırsınız' diye soruyor. Fiyatını ve modelini söyledikten sonra 'test sürüşü yapabilir miyiz' diye sordu. Yapabiliriz dedikten sonra her esnafın yapmış olduğu gibi anahtarı takdim ettik. Sonra iş yeri çalışanının yanına geçmek isterken son sürat kaçıyor. Kaçtıktan sonra biz başka bir aracımıza bindik ve arkasından gittik. Tesadüfen merkeze gitmiş orada trafik sıkışıktı.

“SEYİR HALİNDE Kİ ARAÇLARA ÇARPA ÇARPA ARA SOKAĞA GİRDİ”

Bizi görünce panikledi ve seyir halindeki araçlara çarpa çarpa ara sokağa girdi. Allah'tan çıkmaz sokakmış. Bu sefer arkasından koştum ben, o da aracı bıraktı ve yaya olarak kaçtı. Şahsı yakalayamadık ama çok şükür arabamızı teslim aldık. Sonra polisi aradık, geldi. Gerekli işlemleri yaptı, parmak izini aldı. Biz gittik emniyete ifade verdik.

“YANİ BU MÜŞTERİ YOKLUĞUNDA SEVİNELİM Mİ ÜZÜLELİM Mİ BİZ DE ANLAMADIK”

Şahısla araba almadan önce baya bir sohbet ettik. Piyasadan, hayat şartlarından normal insan gibi konuştuk yani. İmkanı yok gündüz vakti kimin aklına gelebilir. Her galericinin yaptığı gibi sadece bu müşteri için değil, diğer müşteriler içinde kontrol amaçlı anahtarı veririz çalıştırır. Sağına soluna bakar ama bu vatandaş direkt fiyatını da onayladı. Test sürüşüne de çıkalım dedi. Yani bu müşteri yokluğunda sevinelim mi üzülelim mi biz de anlamadık.”