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    Antalya'da tır kazasında ölen 4 kişilik aile, Kütahya’da toprağa verildi

    Korkuteli ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişi, memleketleri Kütahya’da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
    • 17.09.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 17:56
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    Antalya'da tır kazasında ölen 4 kişilik aile, Kütahya’da toprağa verildi

    Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 72 yaşındaki Alper A.'nın kullandığı TIR ile karşı yönden gelen 45 yaşındaki Serdar Aköz yönetimindeki 43 NN 283 plakalı otomobil çarpıştı.

    Kazada 45 yaşındaki Serdar Aköz ve 41 yaşındaki eşi Özlem Aköz ile birlikte 22 yaşındaki çocukları Saime Aköz ve 16 yaşındaki Nevzat Orçun Aköz hayatını kaybetti.

    Cenazeleri Kütahya'ya getirildi

    Hastane morgundan yakınlarınca alınan aile fertlerinin cenazeleri, memleketleri Kütahya’ya getirildi.

    Akşemsettin Camisi’nde cenaze namazı kılınırken, ailenin yakınları, gözyaşı döktü.

    Cenazeleri toğrağa verildi

    DHA'nın haberine göre, Serdar- Özlem Aköz çifti ile çocukları Saime ve Nevzat Orçun Aköz, kılınan namaz sonrası Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Antalya'da tır kazasında ölen 4 kişilik aile, Kütahya’da toprağa verildi VİDEO

    Antalya da tır kazasında ölen 4 kişilik aile, Kütahya’da toprağa verildi #1

    Antalya da tır kazasında ölen 4 kişilik aile, Kütahya’da toprağa verildi #2

    Antalya da tır kazasında ölen 4 kişilik aile, Kütahya’da toprağa verildi #3

    Antalya da tır kazasında ölen 4 kişilik aile, Kütahya’da toprağa verildi #4

    Antalya da tır kazasında ölen 4 kişilik aile, Kütahya’da toprağa verildi #5

    Antalya da tır kazasında ölen 4 kişilik aile, Kütahya’da toprağa verildi #6

    Antalya da tır kazasında ölen 4 kişilik aile, Kütahya’da toprağa verildi #7

    Antalya da tır kazasında ölen 4 kişilik aile, Kütahya’da toprağa verildi #8


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