Euro
14.6007
1.13%
Dolar
12.9744
1.3%
Altın
754
2.09%
Borsa
1.785
0%
Bitcoin
731.607
11.47%
BTXN Coin
25.25
21.80%
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Antalya'da tır uçuruma yuvarlandı

    Akseki ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan tır sürücüsü, kazadan yaralı olarak kurtuldu.
    • İHA
    • 24.11.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 09:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da tır uçuruma yuvarlandı

    Manavgat yönünden Akseki yönüne giden  Abdulfettah Aktaş (52) idaresindeki tır, Akseki'ye bağlı Taşlıca Mahallesi Gökçebel Mevkii'nde yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

    UÇURUMA YUVARLANDI

    Bariyerleri aşarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan tır, uçurumda bulunan ormanlık alanda ağaçlara çarparak durdu.

    Antalya'da tır uçuruma yuvarlandı

    1 YARALI

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

    Aracın bulunduğu noktaya inen ekipler, sürücüyü yaralı olarak buldu.

    112 Sağlık ekiplerinin yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    HASAR OLUŞTU

    Tırın dorsesinde herhangi bir yük bulunmadığı bildirilirken, tırda maddi hasar oluştu.

    Antalya da tır uçuruma yuvarlandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir