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- Antalya'da tır uçuruma yuvarlandı
Antalya'da tır uçuruma yuvarlandı
Akseki ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan tır sürücüsü, kazadan yaralı olarak kurtuldu.
- İHA
- 24.11.2021 - 09:17
- Güncelleme : 24.11.2021 - 09:43
Manavgat yönünden Akseki yönüne giden Abdulfettah Aktaş (52) idaresindeki tır, Akseki'ye bağlı Taşlıca Mahallesi Gökçebel Mevkii'nde yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
UÇURUMA YUVARLANDI
Bariyerleri aşarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan tır, uçurumda bulunan ormanlık alanda ağaçlara çarparak durdu.
Antalya'da tır uçuruma yuvarlandı
1 YARALI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Aracın bulunduğu noktaya inen ekipler, sürücüyü yaralı olarak buldu.
112 Sağlık ekiplerinin yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
HASAR OLUŞTU
Tırın dorsesinde herhangi bir yük bulunmadığı bildirilirken, tırda maddi hasar oluştu.