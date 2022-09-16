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    Antalya’da tırla otomobil çarpıştı

    Seyir halindeki tır, bir otomobil ile çarpıştı. Feci kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 16.09.2022 - 13:10
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    Antalya’da tırla otomobil çarpıştı

    Muğla’nın Fethiye ilçesi istikametinden Antalya’ya doğru seyir halinde olan Alper A. (72) idaresindeki 48 F 9955 plakalı tır, sabah saat 06.00 sıralarında S.A. (45) idaresindeki 43 NN 283 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    Korkuteli ilçesine bağlı Küçüklü Mahallesi’nde meydana gelen kazada otomobil içinde bulunan sürücü S.A. (45), Ö.A (41), S.A. (22), N. A. (16) olay yerinde yaşamını yitirdi.

    4 kişiye mezar oldu

    İHA'nın haberine göre araç içinde bulunan ağır yaralı Z.K. (72) ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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