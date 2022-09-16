Antalya’da tırla otomobil çarpıştı

Seyir halindeki tır, bir otomobil ile çarpıştı. Feci kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.