Antalya'da tırnaklarıyla yaptığı evinin yanışını izledi: Gözyaşları sel oldu Yaşlı çiftin yaşadığı gecekondu çıkan yangında küle dönerken evini ve tüm eşyalarını kaybeden kadın, "Amelelik yaparak tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım evimi" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 6373 Sokak üzerinde Hanım ve Şaban Dağlı'ya ait olan gecekonduda, henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, yaşlı çift ise kendilerini sokağa atarak canını zor kurtardı.

İhbarla birlikte belirtilen adrese itfaiye, sağlık ekipler ve polis sevk edildi.

Alevler rüzgarın etkisiyle bir anda tüm odalara yayılırken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Gözyaşlarıyla izledi

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, gecekondu ve içerisindeki tüm eşyaları küle döndü. Dağlı çifti ise evlerinin yanışını gözleri dolarak izledi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

"Kalacak bir yerim yok"

Ev sahibi Hanım Dağlı, "Balkondaydım, o esnada oğlum aradı, evden duman çıktığını söyledi. Arkamı dönüp baktığımda alevler evin her tarafına sıçramıştı. Nasıl yandığını bilmiyorum. Ev tamamen yandı ve hiçbir şeyim kalmadı.

Kalacak bir yerim yok. Amelelik yaparak tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım evimi. Yardım ederlerse sevinirim ama etmezlerse de çadır kurar orada kalırım. Tek geçim kaynağı eşimin emekli maaşı, başka da bir gelirimiz yok." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)