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    Antalya'da tombala baskını: 29 kişiye 38 bin lira ceza

    Kumar oynadığı tespit edilen iş yerine yapılan baskında, saklanmış vaziyette yakalanan 29 kişiye 38 bin 744 TL para cezası uygulanırken, mekana mühür vuruldu.
    • İHA
    • 07.11.2021 - 13:47
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 14:04
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    Antalya'da tombala baskını: 29 kişiye 38 bin lira ceza

    Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'ndeki bir işyerinde tombala oynandığı bilgisine ulaşan Alanya Asayiş Büro Amirliği ekipleri, operasyon hazırlığı yaptı.

    KAPI AÇILMAYINCA CAMDAN GİRDİLER

    Adrese giden ekipler, içerideki kişilerin kapıyı açmaması üzerine bölgeye itfaiye talep etti.

    İtfaiye aracının merdiveniyle işyerine pencereden giren ekipler, içeride saklanmaya çalışan 30 kişiyi yakaladı.

    Antalya'da tombala baskını: 29 kişiye 38 bin lira ceza VİDEO

    KUMAR MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

    Aynı mekan içerisinde yapılan aramalarda da merdiven boşluğuna saklanmış tombala makinesi, üzerinde sayılar olan 90 adet pinpon topu, 125 tombala kartı, hava üfleme makinesi, 2 bin plastik pul, yine üzerinde sayılar olan tombala koçanı, masaların üst kısmında 2 tane büyük ekran televizyon ele geçirildi.

    Antalya da tombala baskını: 29 kişiye 38 bin lira ceza #1

    29 ŞAHSA 38 BİN 744 LİRA CEZA

    İşletme belgesi bulunmayan işyeri belediye zabıta görevlilerince mühürlenirken, işyerinin işletmecisi A.E.’ye ‘Kumar Oynanması İçin Yer Temini Sağlamak’ suçundan adli işlem yapıldı.

    İçeride kumar oynayan 29 şahsa ise toplamda 38 bin 744 TL idari para cezası uygulandı.

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