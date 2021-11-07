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Antalya'da tombala baskını: 29 kişiye 38 bin lira ceza

Antalya'da tombala baskını: 29 kişiye 38 bin lira ceza

Kumar oynadığı tespit edilen iş yerine yapılan baskında, saklanmış vaziyette yakalanan 29 kişiye 38 bin 744 TL para cezası uygulanırken, mekana mühür vuruldu.