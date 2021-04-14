- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya’da toprak yolda drift yapan şahıs kamerada
Antalya’da toprak yolda drift yapan şahıs kamerada
Kepez ilçesinde etrafı binalarla çevrili toprak alana aracıyla gelen bir şahıs, attığı drift ile çevre sakinlerini rahatsız etti.
- İHA
- 14.04.2021 - 11:52
- Güncelleme : 14.04.2021 - 11:58
Antalya’nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir sürücü, aracıyla etrafı binalarla çevrili toprak alana geldi.
Sabah saatlerinde gelen kimliği belirsiz sürücü tozlu yolda drift atmaya başladı. Bir süre daireler çizerek drift atan sürücü, toz bulutunun havaya kalkmasına neden oldu.
TOZ BALKON VE PENCERELERİ SARDI
Kalkan toz, binaların pencerelerini ve balkonlarını sardı.
Rahatsız olan çevre sakinleri sürücünün drift görüntülerini cep telefonu kameraları ile kaydetti.
Sürücü daha sonra bölgeden ayrıldı.
Antalya’da toprak yolda drift yapan şahıs kamerada VİDEO