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Antalya’da toprak yolda drift yapan şahıs kamerada

Antalya’da toprak yolda drift yapan şahıs kamerada

Kepez ilçesinde etrafı binalarla çevrili toprak alana aracıyla gelen bir şahıs, attığı drift ile çevre sakinlerini rahatsız etti.