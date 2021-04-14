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    Antalya’da toprak yolda drift yapan şahıs kamerada

    Kepez ilçesinde etrafı binalarla çevrili toprak alana aracıyla gelen bir şahıs, attığı drift ile çevre sakinlerini rahatsız etti.
    • İHA
    • 14.04.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 11:58
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    Antalya’da toprak yolda drift yapan şahıs kamerada

    Antalya’nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir sürücü, aracıyla etrafı binalarla çevrili toprak alana geldi.

    Sabah saatlerinde gelen kimliği belirsiz sürücü tozlu yolda drift atmaya başladı. Bir süre daireler çizerek drift atan sürücü, toz bulutunun havaya kalkmasına neden oldu.

    TOZ BALKON VE PENCERELERİ SARDI

    Kalkan toz, binaların pencerelerini ve balkonlarını sardı.

    Rahatsız olan çevre sakinleri sürücünün drift görüntülerini cep telefonu kameraları ile kaydetti.

    Sürücü daha sonra bölgeden ayrıldı.

    Antalya’da toprak yolda drift yapan şahıs kamerada VİDEO

    Antalya’da toprak yolda drift yapan şahıs kamerada #1

    Antalya’da toprak yolda drift yapan şahıs kamerada #2

    Antalya’da toprak yolda drift yapan şahıs kamerada #3

    Antalya’da toprak yolda drift yapan şahıs kamerada #4

    Antalya’da toprak yolda drift yapan şahıs kamerada #5

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