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Antalya'da 'torunum SMA hastası' diyerek dolandırıcılık yaptı

Antalya'da 'torunum SMA hastası' diyerek dolandırıcılık yaptı Kepez ilçesinde, torununun SMA hastası olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.