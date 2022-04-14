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    Antalya'da tostun parasını ödemek istemedi, dükkana taşla saldırdı

    Kepez ilçesinde alkollü olduğu belirlenen şahıs, tost yediği dükkana hesap ödemek istemeyince çıkan tartışma sonucu, eline geçirdiği taş ve sopayla camları indirdi.
    • 14.04.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 18:07
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    Antalya'da tostun parasını ödemek istemedi, dükkana taşla saldırdı

    Antalya'nın Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde alkollü olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen M.İ.E., bir dükkanda tost yedi.

    Ardından ücretini ödemeden ayrılmak isteyen şahıs ile işletme sahibi M.İ.E. arasında tartışma çıktı.

    Dükkana taşla saldırdı

    Tartışma sırasında M.İ.E., taş ve sopayla dükkana zarar vermeye başladı. İHA'nın haberine göre, müşteriler ve bu sırada dükkan önünden geçenler M.İ.E.’ye engel olmaya çalıştı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Çıkan arbede sırasında M.İ.E. darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla M.İ.E.'nin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    O anlar kamerada

    Bir diğer yandan, yaşanan akıllara durgunluk veren olay kameralara yansıdı.

    Antalya'da tostun parasını ödemek istemedi, dükkana taşla saldırdı VİDEO

    Antalya da tostun parasını ödemek istemedi, dükkana taşla saldırdı #1

    Antalya da tostun parasını ödemek istemedi, dükkana taşla saldırdı #2

    Antalya da tostun parasını ödemek istemedi, dükkana taşla saldırdı #3

    Antalya da tostun parasını ödemek istemedi, dükkana taşla saldırdı #4

    Antalya da tostun parasını ödemek istemedi, dükkana taşla saldırdı #5

    Antalya da tostun parasını ödemek istemedi, dükkana taşla saldırdı #6

    Antalya da tostun parasını ödemek istemedi, dükkana taşla saldırdı #7


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