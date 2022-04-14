Kepez ilçesinde alkollü olduğu belirlenen şahıs, tost yediği dükkana hesap ödemek istemeyince çıkan tartışma sonucu, eline geçirdiği taş ve sopayla camları indirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde alkollü olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen M.İ.E., bir dükkanda tost yedi.

Ardından ücretini ödemeden ayrılmak isteyen şahıs ile işletme sahibi M.İ.E. arasında tartışma çıktı.

Dükkana taşla saldırdı

Tartışma sırasında M.İ.E., taş ve sopayla dükkana zarar vermeye başladı. İHA'nın haberine göre, müşteriler ve bu sırada dükkan önünden geçenler M.İ.E.’ye engel olmaya çalıştı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çıkan arbede sırasında M.İ.E. darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla M.İ.E.'nin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

O anlar kamerada

Bir diğer yandan, yaşanan akıllara durgunluk veren olay kameralara yansıdı.

Antalya'da tostun parasını ödemek istemedi, dükkana taşla saldırdı VİDEO

























