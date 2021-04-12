Antalya'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Antalya-Korkuteli karayolu Bayatbademleri mevkinde saat 22:45 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Antalya istikametine seyir halinde olan Y.D. yönetimindeki otomobil , aynı istikamette seyreden O.K . idaresindeki tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Antalya’da trafik kazası: 2 ölü VİDEO

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Kaykay olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Yahya D. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan A.Ç. ile yine otomobilde yolcu olarak bulunan H.I ’nin hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.































