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    Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

    Antalya'da gerçekleşen kazada 2 kişi yaralanırken, yol uzun süre araç trafiğine kapatıldı.
    • İHA
    • 31.05.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 16:35
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    Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

    Antalya'nın Aksu ilçesinde Afgan uyruklu şahsın kullandığı 07 MB 2392 yönetimindeki araç, Mustafa Güzel yönetimindeki 07 YSP 65 plakalı aracın önüne çıktı.

    OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

    İsmi öğrenilemeyen Afgan uyruklu şahsın aracı, Güzel yönetimindeki aracın önüne çıkarak kazaya sebep oldu.

    Çevredekilerin olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

    UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Araç sürücüleri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle uzun süre kapalı kalan yolda, uzun araç kuyrukları oluştu.

    Yol daha sonra trafiğe açıldı.

    Antalya da trafik kazası: 2 yaralı #1

    Antalya da trafik kazası: 2 yaralı #2

    Antalya da trafik kazası: 2 yaralı #3

    Antalya da trafik kazası: 2 yaralı #4

    Antalya da trafik kazası: 2 yaralı #5

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