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    Antalya'da trafik kazası: Aşı olmaya giden baba öldü, kızı ağır yaralı

    Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü Fatma Karabulut ağır yaralanırken, babası Halil Karabulut ise yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 18:02
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    Antalya'da trafik kazası: Aşı olmaya giden baba öldü, kızı ağır yaralı

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesind, Adnan Ç. yönetimindeki 42 H 5534 plakalı kamyon ile Fatma Karabulut yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

    Kazada Fatma Karabulut yola savruldu.

    BABASIYLA KAZA GEÇİRDİ

    Kazada, yola savrulan Fatma Karabulut ile arkasındaki babası Halil Karabulut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    BABA KURTARILAMADI

    Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Halil Karabulut, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Karabulut’un da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

    KORONA AŞISI OLMAYA GİTTİĞİ BELİRLENDİ

    Kaza sırasında Fatma Karabulut'un başında kask olduğu, Halil Karabulut'un ise kask takmadığı belirtildi.

    Polislik sınavına hazırlandığı ifade edilen Fatma Karabulut'un, babasını Covid-19 aşısı yaptırmaya götürürken kazanın yaşandığı bildirildi.

    Antalya da trafik kazası: Aşı olmaya giden baba öldü, kızı ağır yaralı #1

    Antalya da trafik kazası: Aşı olmaya giden baba öldü, kızı ağır yaralı #2

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