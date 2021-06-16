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- Antalya'da trafik kazası: Aşı olmaya giden baba öldü, kızı ağır yaralı
Antalya'da trafik kazası: Aşı olmaya giden baba öldü, kızı ağır yaralı
- DHA
- 16.06.2021 - 17:55
- Güncelleme : 16.06.2021 - 18:02
Antalya'nın Gazipaşa ilçesind, Adnan Ç. yönetimindeki 42 H 5534 plakalı kamyon ile Fatma Karabulut yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada Fatma Karabulut yola savruldu.
BABASIYLA KAZA GEÇİRDİ
Kazada, yola savrulan Fatma Karabulut ile arkasındaki babası Halil Karabulut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
BABA KURTARILAMADI
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Halil Karabulut, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Karabulut’un da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
KORONA AŞISI OLMAYA GİTTİĞİ BELİRLENDİ
Kaza sırasında Fatma Karabulut'un başında kask olduğu, Halil Karabulut'un ise kask takmadığı belirtildi.
Polislik sınavına hazırlandığı ifade edilen Fatma Karabulut'un, babasını Covid-19 aşısı yaptırmaya götürürken kazanın yaşandığı bildirildi.