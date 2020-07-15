Antalya'da trafik kazası: Otomobilin içinde sıkıştı

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Virajı alamayarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra ters dönen aracın sürücüsü otomobile sıkışınca, yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan araç kaza yaptı.

Sorgun Çamlığı Acısu Caddesi’nden Side istikametine seyreden aracın sürücüsü İbrahim Özden, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ TERS DÖNDÜ

Virajı alamayarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan Özden'in otomobili, çarpmanın etkisi ile yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen otomobil ters döndü.

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İTFAİYE KURTARDI

Ters dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü İbrahim Özden, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan Özden, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İbrahim Özden’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.