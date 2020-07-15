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    Antalya'da trafik kazası: Otomobilin içinde sıkıştı

    Virajı alamayarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra ters dönen aracın sürücüsü otomobile sıkışınca, yardımına itfaiye ekipleri koştu.
    • İHA
    • 15.07.2020 - 16:07
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    Antalya'da trafik kazası: Otomobilin içinde sıkıştı

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan araç kaza yaptı.

    Sorgun Çamlığı Acısu Caddesi’nden Side istikametine seyreden aracın sürücüsü İbrahim Özden, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    ARAÇ TERS DÖNDÜ

    Virajı alamayarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan Özden'in otomobili, çarpmanın etkisi ile yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen otomobil ters döndü.

    Antalya'da trafik kazası: Otomobilin içinde sıkıştı - VİDEO

    İTFAİYE KURTARDI

    Ters dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü İbrahim Özden, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan Özden, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İbrahim Özden’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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