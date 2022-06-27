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    Antalya'da trafik magandasının sıkıştırdığı avukatın çığlıkları kamerada

    Kırmızı ışıkta avukat kadın sürücüyü sıkıştıran şahıs, dehşet saçtı. Magandanın, kadının üzerine yürüyüp telefonuna saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
    • 27.06.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 17:53
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    Antalya'da trafik magandasının sıkıştırdığı avukatın çığlıkları kamerada

    Antalya'da bir kadın, trafik magandası tarafından darbedildi.

    İddiaya göre kırmızı ışıkta duraklayan Avukat Zaide Büşra Güngör'ün üzerine bir maganda aracını kırdı.

    Sıkıştırdığı avukatı aracından indiren şahıs, kadının üzerine yürümeye başladı.

    Kadın sürücü darbedildi

    Bu anları kayıt altına almak isteyen Göngör, maganda tarafından darbedildi.

    Avukatın elindeki telefonu vurarak düşüren şahıs, telefonu almaya çalıştı.

    "İmdat" çığlığına vatandaş yetişti

    İHA'nın aktarımına göre, yaşanan tartışmada 'İmdat' çığlıkları atan avukatın yardımına vatandaşlar koştu.

    Maganda serbest bırakıldı

    Telefon, magandanın elinden zorla alınırken, Avukat Güngör, elindeki görüntülerle polis merkezine şikâyette bulundu. İfadesi alınan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Antalya'da trafik magandasının sıkıştırdığı avukatın çığlıkları kamerada VİDEO


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