Antalya'da trafik yoğunluğu oluştu

Türkiye tam kapanma dönemini sona erdirirken, Antalya'nın işlek caddeleri ve bulvarlarında, trafik yoğunluğu gözlendi.

17 günlük süren tam kapanmanın ardından vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. Tüm yurt genelinde yoğunluk gözlenirken, kentte trafik durma noktasına geldi.

ARAÇ YOĞUNLUĞU

Antalya'da 17 günlük tam kapanma önlemleriyle birlikte sadece görevli araçların göründüğü cadde ve sokaklarda, kapanmanın sona ermesiyle araç yoğunluğu yaşandı.





Burhanettin Onat, 100. Yıl, Aspendos Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Gazi Bulvarı gibi caddelerde trafik kilitlendi. Kavşak ve caddelerde yaşanan yoğunluk halkın da dikkatini çekti. Binlerce Antalyalı, sosyal medya hesapları aracılığıyla trafikteki yoğunluğu duyurmaya çalıştı.



