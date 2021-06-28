Ellerinde balta ve döner bıçağı olan iki sürücünün tartışması, kucağında çocuk bulunan kadının araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden sona erdi.

Antalya D-400 karayolu üzeri Tedaş Kavşağı üzerinde, kamyonet sürücüsü ile otomobil sürücüsü, bilinmeyen nedenle yol üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışma bir süre sonra şiddetini artırdı.

BALTAYLA DÖNER BIÇAĞINA SARILDILAR

Kamyon sürücüsü eline balta, otomobil sürücüsü ise döner bıçağı aldı. Bu sırada kucağında bebek olan kadın, kamyonet sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. Kadın, genci sakinleştirirken elini yüzüne götürüp feryat ettikten sonra otomobil sürücüsüne dönerek bir şeyler söylemeye başladı. Bir süre sonra iki sürücü, araçlarına binerek yollarına devam etti.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da trafikte baltalı döner bıçaklı tartışma VİDEO