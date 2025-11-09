Antalya’da trafikte cam yumruklayan sürücüye ev hapsi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

8 Kasım’da D-400 kara yolunda G.K.B. ve A.B. isimli vatandaşların bulunduğu otomobil, içinde iki kişinin yer aldığı başka bir araç tarafından durduruldu.

Sürücü S.G. ile yanındaki Z.D.’nin, durdurdukları araca küfür ve hakaret etti, ardından aracın camını yumrukladılar.

EV HAPSİ VERİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Şikayet üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede kimlikleri belirlenen S.G. ve Z.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. hakkında “konutu terk etmeme” (ev hapsi) kararı verildi.

S.G.’nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, yanında bulunan Z.D. serbest bırakıldı.