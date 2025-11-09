Abone ol: Google News

Antalya’da trafikte cam yumruklayan sürücüye ev hapsi

Serik ilçesinde trafikte bir aracın önünü kesip camını yumruklayan sürücü S.G., gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan şüpheliye ev hapsi verilirken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 22:27
  • Antalya'da D-400 kara yolunda bir aracı durdurup camını yumruklayan S.G. adlı sürücü gözaltına alındı.
  • Hakim karşısına çıkarılan S.G.'ye ev hapsi cezası verilirken ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
  • Yanındaki Z.D. serbest bırakıldı.

8 Kasım’da D-400 kara yolunda G.K.B. ve A.B. isimli vatandaşların bulunduğu otomobil, içinde iki kişinin yer aldığı başka bir araç tarafından durduruldu.

Sürücü S.G. ile yanındaki Z.D.’nin, durdurdukları araca küfür ve hakaret etti, ardından aracın camını yumrukladılar.

EV HAPSİ VERİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Şikayet üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede kimlikleri belirlenen S.G. ve Z.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. hakkında “konutu terk etmeme” (ev hapsi) kararı verildi.

S.G.’nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, yanında bulunan Z.D. serbest bırakıldı.

