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    Antalya'da trafoya giren hırsız akıma kapıldı

    Hırsızlık amacıyla trafoya girdiği iddia edilen M.A. (32), akıma kapıldı. M.A., hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 14.01.2022 - 20:58
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 21:05
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    Antalya'da trafoya giren hırsız akıma kapıldı

    Antalya'nın Kepez ilçesi Düdenbaşı mahallesinde trafoya giren kişinin elektrik akımına kapıldığını belirten vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, trafo içinden kendi imkanlarıyla çıkan M.A'yı yaralı halde buldu.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A., ambulans ile Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. M.A'nın, trafoya hırsızlık amacıyla girdiği iddia edildi.

    Antalya'da trafoya giren hırsız akıma kapıldı VİDEO

    Antalya da trafoya giren hırsız akıma kapıldı #1

    Antalya da trafoya giren hırsız akıma kapıldı #2

    Antalya da trafoya giren hırsız akıma kapıldı #3


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