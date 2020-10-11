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    Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu

    Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 42 yaşındaki trans bireyin tırnaklarının arasında kıl olduğu saptandı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
    • DHA
    • 11.10.2020 - 10:54
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    Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katına 4 yıl önce taşınan trans birey Halil Bertaç Aynacı (42), yalnız yaşamaya başladı.

    Dün sabah saatlerinde Aynacı'nın ev kapısını açık gören komşuları, unuttuğunu düşünerek durumdan şüphelenmedi. Ancak akşam saatlerinde kapının aynı şekilde açık olması üzerine bir komşusu Aynacı'ya seslendi.

    Bir karşılık gelmemesi üzerine komşular eve girdi.

    KILA RASTLANDI

    Aynacı'nın salonda bulunan masaj masasının yanında çıplak ve hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Aynacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis ekipleri Aynacı'nın vücudunda darp izine rastlamazken, el tırnaklarının iç kısımlarında kıl olduğunu belirledi.

    Antalya da trans birey çıplak halde ölü bulundu #1

    ARKADAŞI GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Aynacı'nın ölüm haberini alan arkadaşı evinin önüne gelerek gözyaşı döktü.

    Aynacı'nın cansız bedeni savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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