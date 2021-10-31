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- Antalya’da tur midibüsü kaza yaptı: 8 Rus turist yaralı
Antalya’da tur midibüsü kaza yaptı: 8 Rus turist yaralı
- DHA
- 31.10.2021 - 09:22
- Güncelleme : 31.10.2021 - 09:28
Antalya’nın Serik ilçesi Sanayi Kavşağı’nda, saat 07.30 sıralarında, Manavgat’tan Antalya istikametine seyir halindeki Ufuk Aktaş’ın kullandığı tur midibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp refüjü atlayarak karşı yola geçti.
Takla atıp sürüklenen midibüs, yol ortasında durabildi.
Havalimanına turist transferi yapan tur midibüsünde bulunan 15 Rus turistten, 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerinde bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.
Antalya’da tur midibüsü kaza yaptı: 8 Rus turist yaralı ViDEO
2 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Yaralılardan 2 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SÜRÜCÜNÜN UYUDUĞU İDDİASI
Midibüste bulunan yolcular, sürücü Aktaş’ın uyuduğunu iddia etti.