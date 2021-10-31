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Antalya’da tur midibüsü kaza yaptı: 8 Rus turist yaralı

Antalya’da tur midibüsü kaza yaptı: 8 Rus turist yaralı

Manavgat’a gitmekte olan tur midibüsü, Serik ilçesinde kaza yaptı. Araçtaki 15 Rus turistten 8’i yaralandı. Yaralılardan 2’sinin çocuk olduğu öğrenildi.