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    Antalya’da tur midibüsü kaza yaptı: 8 Rus turist yaralı

    Manavgat’a gitmekte olan tur midibüsü, Serik ilçesinde kaza yaptı. Araçtaki 15 Rus turistten 8’i yaralandı. Yaralılardan 2’sinin çocuk olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 31.10.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 09:28
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    Antalya’da tur midibüsü kaza yaptı: 8 Rus turist yaralı

    Antalya’nın Serik ilçesi Sanayi Kavşağı’nda, saat 07.30 sıralarında, Manavgat’tan Antalya istikametine seyir halindeki Ufuk Aktaş’ın kullandığı tur midibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp refüjü atlayarak karşı yola geçti.

    Takla atıp sürüklenen midibüs, yol ortasında durabildi.

    Havalimanına turist transferi yapan tur midibüsünde bulunan 15 Rus turistten, 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerinde bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.

    Antalya’da tur midibüsü kaza yaptı: 8 Rus turist yaralı ViDEO

    Antalya’da tur midibüsü kaza yaptı: 8 Rus turist yaralı #1

    2 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

    Yaralılardan 2 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    SÜRÜCÜNÜN UYUDUĞU İDDİASI

    Midibüste bulunan yolcular, sürücü Aktaş’ın uyuduğunu iddia etti.

    Antalya’da tur midibüsü kaza yaptı: 8 Rus turist yaralı #2

    Antalya’da tur midibüsü kaza yaptı: 8 Rus turist yaralı #3

    Antalya’da tur midibüsü kaza yaptı: 8 Rus turist yaralı #4

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