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    Antalya’da turistler, ‘yangın manzaralı’ fotoğraflar çektirdi

    Göynük Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken bölgedeki turistler, yanan alanı arkalarına alıp fotoğraf çektirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.10.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 13:26
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    Antalya’da turistler, ‘yangın manzaralı’ fotoğraflar çektirdi

    Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevler, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayıldı.

    Bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 4 helikopter, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

    KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

    Günün aydınlanmasıyla birlikte 4 helikopter, yangının söndürmek için havadan yoğun müdahaleye başladı.

    Antalya’da turistler, ‘yangın manzaralı’ fotoğraflar çektirdi VİDEO

    DAKİKALARCA POZ VERDİLER

    Sarp ve kayalık alandaki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgedeki turistlerin fotoğraf merakı dikkat çekti.

    Yangın alanını arkalarına alan turistler, dakikalarca poz verdi.

    Yapılan müdahaleler sırasında turistlerin yangın manzaralı fotoğraf çektirme merakı, tepki topladı.

    Antalya’da turistler, ‘yangın manzaralı’ fotoğraflar çektirdi #1

    Antalya’da turistler, ‘yangın manzaralı’ fotoğraflar çektirdi #2

    Antalya’da turistler, ‘yangın manzaralı’ fotoğraflar çektirdi #3

    Antalya’da turistler, ‘yangın manzaralı’ fotoğraflar çektirdi #4

    Antalya’da turistler, ‘yangın manzaralı’ fotoğraflar çektirdi #5

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