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    Antalya'da turistleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

    Havaalanından aldığı 12 Alman turisti otellere götüren tur minibüsü, seyir halindeyken lastiği patlayınca önce bariyerlere çarpıp, şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada ise 13 kişi yaralandı.
    • 17.04.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 17:48
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    Antalya'da turistleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

    Antalya'nın D-400 Karayolu Manavgat ilçesi Kızılot mevkiinde Antalya Havaalanından aldığı Alman turistleri Alanya’daki otellere götüren Kamil Demir idaresindeki tur minibüsü refüjde bulunan çelik bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.

    Olay yerine itfaiye ekipleri, çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekibi sevk edildi.

    12 turist ve sürücü yaralandı

    Kazada, 12 Alman turistin yanı sıra araç sürücüsü de yaralandı. Araçta sıkışan 1 Alman turist, itfaiye ve sağlık ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

    Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

    Antalya'da turistleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı VİDEO

    Patlayan lastik kazayı getirdi

    Kazayı gören bir sürücü ise kaza yapan aracın arkasında olduğunu, bir anda aracın lastiğinin patlamasıyla önce bariyerlere çarptığını sonra şarampole yuvarlandığını söyledi.

    Antalya da turistleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı #1

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