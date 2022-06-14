- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı
Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı
Antalya’nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere 1 turist öldü, 22 kişi yaralandı.
- 14.06.2022 - 20:41
Antalya'da saat 18.30 sıralarında Denizli’den, Antalya’ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkisinde devrildi.
Kazada 5 farklı ülkeden turist olarak geldiği belirlenen 20 yolcudan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si rehber, 1 şoför yaralandı.
1 yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi
İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla özel hastane ve Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İHA'nın aktardığına göre kazayla ilgili inceleme devam ediyor.