Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı

Antalya’nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere 1 turist öldü, 22 kişi yaralandı.

Antalya'da saat 18.30 sıralarında Denizli’den, Antalya’ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkisinde devrildi.

Kazada 5 farklı ülkeden turist olarak geldiği belirlenen 20 yolcudan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si rehber, 1 şoför yaralandı.

1 yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi

İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla özel hastane ve Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA'nın aktardığına göre kazayla ilgili inceleme devam ediyor.