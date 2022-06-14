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    Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı

    Antalya’nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere 1 turist öldü, 22 kişi yaralandı.
    • 14.06.2022 - 20:41
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    Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı

    Antalya'da saat 18.30 sıralarında Denizli’den, Antalya’ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkisinde devrildi.

    Kazada 5 farklı ülkeden turist olarak geldiği belirlenen 20 yolcudan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si rehber, 1 şoför yaralandı.

    1 yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi

    İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Yaralılar ambulanslarla özel hastane ve Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İHA'nın aktardığına göre kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

    Antalya da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı #1

    Antalya da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı #2

    Antalya da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı #3

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    Antalya da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 22 yaralı #5


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