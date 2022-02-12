Yerli aşı Turkovac, yatalak ve hasta olan vatandaşların talebiyle sağlık ekipleri tarafından evde uygulanmaya başlandı. 74 yaşındaki Mukaddes Türkmen, “Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun” dedi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları aralıksız devam ediyor…

Yerli aşı Türkovac hastanelerde uygulanmaya devam ederken, Antalya’da bir ilk gerçekleştirildi. Antalya Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı’nın izniyle evlerinde yatalak ve hasta olan vatandaşlara talep üzerine Turkovac aşısını uygulamaya başladı.

Yürüme sorunu yaşadığı için yatağından kalamayan 74 yaşındaki Mukaddes Türkmen’in talebi üzerine, ekipler Türkovac aşısını evde uyguladı.

“KİM ÜRETTİYSE ALLAH RAZI OLSUN”

Aşı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Türkmen, “Tayyip Erdoğan’dan, doktorlara, kim ürettiyse Allah razı olsun.” dedi.

“BÜTÜN EKİPLERİMİZ SAHADA”

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlanılan Türkovac aşısının evde yapılma uygulamasının sadece Antalya’da başladığını belirten Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Günay, aşılanmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“En son yaptığımız çalışmaya göre yoğun bakımda yatan hastalarda yüzde 90’nın üzerinde olanların bir kısmı ya aşısı hiç yapılmamış ya da aşısı eksik kalan kişilerden oluşuyor. O yüzden aşılama çalışmalarına hız verdik. Evde yatalak ya da gelemeyen muhtaç insanların talep etmesi üzerine evlerine kadar giderek Türkovac aşısını uyguluyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada ve bu yönde yoğun bir mücadele veriyoruz. İnşallah başarı elde edeceğiz.”

Antalya'da, Turkovac aşısı evlerde yapılmaya başladı VİDEO



“ÖN YARGILAR KIRILMIŞ DURUMDA”

Vatandaşların ilk başlarda tereddütleri olduğunu ancak zamanla bu ön yargının kırıldığını ifade eden Günay, “Detaylı şekilde bilgilendirmeler yaptık. Artık Türk aşısına güvenerek yaptırmaya başladılar. Hatta bazı yabancı aşılardan daha fazla güveniyorlar. Ön yargılar kırılmış durumda diyebiliriz.” şeklinde konuştu.

Günay, muhtaç durumda olan vatandaşların aramaları takdirde ekiplerin evlerine kadar gelip aşıyı uygulamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.