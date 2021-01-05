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    Antalya'da turuncu koda rağmen doğum gününü denizde kutladı

    Meteoroloji'nin 'turuncu kod' uyarısı yaptığı Antalya'da tehlikeye aldırış etmeyen vatandaş, 61'inci yaşını kutlamak için denize girdi.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 14:05
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    Antalya'da turuncu koda rağmen doğum gününü denizde kutladı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Antalya'ya 'turuncu kod' uyarısı verdi.

    Antalya'da sabaha karşı başlayan yağmur, yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde ulaşım zaman zaman aksadı.

    Yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlayan Konyaaltı sahili de yağış ve dev dalgalara rağmen yürüyüş yapanların seçtiği bölgeler arasında yer aldı.

    DENİZDE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

    Konyaaltı sahili, ilginç bir kutlamaya da sahne oldu. Emekli orman mühendisi Asuman Özkan, 61'inci yaş gününü denizde kutladı.

    2 çocuk annesi Özkan, kendisi gibi emekli memur olan 64 yaşındaki arkadaşı Fehmi Serinker ile mayolarını giyip, 26 numaralı plajda denize girdi. Sıcaklığı 19 derece olan denizde dalgalara rağmen bir süre yüzen ikili, daha sonra kumsala çıktı.

    Antalya da turuncu koda rağmen doğum gününü denizde kutladı #1

    "SU ÇOK GÜZEL"

    Asuman Özkan, "Bugün benim doğum günüm. Her halükarda kutlamam gerekiyordu, arkadaşlar da bana eşlik etti. Çok sağ olsunlar. 61 yaş bitti. Su çok güzel." diye konuştu.

    Antalya da turuncu koda rağmen doğum gününü denizde kutladı #2

    "HER GÜN DENİZE GİRİYORUZ"

    2 çocuk, 3 torun sahibi Fehmi Serinker ise "Her gün denize giriyoruz. Yağmur, çamur fark etmiyor. Bugün Asuman Hanım için girdik." dedi.

    Antalya da turuncu koda rağmen doğum gününü denizde kutladı #3

    MANZARANIN TADINI ÇIKARDI

    Sahilde, açılır kapanır sandalyesi üzerinde oturup manzaranın tadını çıkaran bir vatandaş ise ilginç görüntü oluşturdu. Kırmızı şemsiyesi altında yağmurdan korunan kişi, manzaranın tadını çıkardı.

    Antalya da turuncu koda rağmen doğum gününü denizde kutladı #4

    Antalya da turuncu koda rağmen doğum gününü denizde kutladı #5

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    Antalya da turuncu koda rağmen doğum gününü denizde kutladı #7

    Antalya da turuncu koda rağmen doğum gününü denizde kutladı #8

    Antalya da turuncu koda rağmen doğum gününü denizde kutladı #9

    Antalya da turuncu koda rağmen doğum gününü denizde kutladı #10

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