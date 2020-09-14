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    Antalya'da tuvaletini yaparken 15 metrelik uçuruma yuvarlandı

    Gittiği konser arasında tuvalet ihtiyacını gidermek için ağaçlık alandan geçmeye çalışırken uçuruma yuvarlanan 19 yaşındaki genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • İHA
    • 14.09.2020 - 08:49
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    Antalya'da tuvaletini yaparken 15 metrelik uçuruma yuvarlandı

    Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'na konsere gelen Mehmet T. (19), tuvalet ihtiyacını gidermek için ormanlık alandan geçerken ayağının kayması sonucu 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.

    EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

    Bir süre bulunduğu bölgeden gelmeyen genci merak eden arkadaşları arkasından gittiklerinde Mehmet T.'nin (19) gittiği ormanlık alandan yardım seslerini duydu.

    Mehmet T.'nin düştüğünü gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfiaye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Tuvaletini yaparken 15 metrelik uçuruma yuvarlandı

    HALAT VE MERDİVEN İLE KURTARILDI

    Halat ve merdiven yardımıyla genci kurtarmak için 15 metre ormanlık alandan aşağı inen itfaiye ekipleri genci sedyeye bağladı.

    Halatı tutan polis ve itfaiye ekipleri Mehmet T.'yi bulunduğu bölgeden 40 dakikalık çalışma sonucu güçlükle çıkardı.

    Antalya da tuvaletini yaparken 15 metrelik uçuruma yuvarlandı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    19 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

    Antalya da tuvaletini yaparken 15 metrelik uçuruma yuvarlandı #2

    Antalya da tuvaletini yaparken 15 metrelik uçuruma yuvarlandı #3

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