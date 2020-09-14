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- Antalya'da tuvaletini yaparken 15 metrelik uçuruma yuvarlandı
Antalya'da tuvaletini yaparken 15 metrelik uçuruma yuvarlandı
- İHA
- 14.09.2020 - 08:49
Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'na konsere gelen Mehmet T. (19), tuvalet ihtiyacını gidermek için ormanlık alandan geçerken ayağının kayması sonucu 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.
EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ
Bir süre bulunduğu bölgeden gelmeyen genci merak eden arkadaşları arkasından gittiklerinde Mehmet T.'nin (19) gittiği ormanlık alandan yardım seslerini duydu.
Mehmet T.'nin düştüğünü gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfiaye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tuvaletini yaparken 15 metrelik uçuruma yuvarlandı
HALAT VE MERDİVEN İLE KURTARILDI
Halat ve merdiven yardımıyla genci kurtarmak için 15 metre ormanlık alandan aşağı inen itfaiye ekipleri genci sedyeye bağladı.
Halatı tutan polis ve itfaiye ekipleri Mehmet T.'yi bulunduğu bölgeden 40 dakikalık çalışma sonucu güçlükle çıkardı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
19 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.