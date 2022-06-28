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- Antalya'da tuvaletini yaparken, falezlerden yuvarlandı
Antalya'da tuvaletini yaparken, falezlerden yuvarlandı
- 28.06.2022 - 11:24
- Güncelleme : 28.06.2022 - 11:38
Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Konyaaltı Caddesi’ndeki Yavuz Özcan Parkı'nda, iddiaya göre Yasin Gökmen (43) isimli vatandaş, 30 metrelik falezlerde manzara seyretmek için demir bariyeri aştı.
Tuvaletini yapmak isteyen Gökmen, ayağı kayınca 15 metreden yuvarlanıp kendini yerde buldu.
Sabah saatlerine kadar kurtarılmayı bekleyen Gökmen’in sesini, çevredeki vatandaşlar duydu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, halatla aşağı indi
DHA’nın haberine göre; itfaiye ekipleri, halatla aşağı inerek Yasin Gökmen'i basket sedyeye aldı. Sedyeye bağlanan Gökmen, çevredekilerin de yardımıyla yukarı çıkarıldı.
Soruşturma başlatıldı
Omzundan yaralandığı belirlenen Yasin Gökmen, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Antalya'da tuvaletini yaparken, falezlerden yuvarlandı VİDEO