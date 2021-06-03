Antalya'da uçakta 'taciz' iddiası

Uçaktaki 3 kadın, 2 erkek yolcunun kendilerine sözlü tacizde bulunduğunu iddia etti. Taciz şüphelisi 2 yolcu ise kadınlardan, kendilerine iftira attıklarını öne sürerek şikayetçi oldu.