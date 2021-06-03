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    Antalya'da uçakta 'taciz' iddiası

    Uçaktaki 3 kadın, 2 erkek yolcunun kendilerine sözlü tacizde bulunduğunu iddia etti. Taciz şüphelisi 2 yolcu ise kadınlardan, kendilerine iftira attıklarını öne sürerek şikayetçi oldu.
    • DHA
    • 03.06.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 17:51
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    Antalya'da uçakta 'taciz' iddiası

    Dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'nda, Antalya-İstanbul seferi yapan uçakta bulunan 3 kadın yolcu, kalkış öncesi 2 erkek yolcunun sözlü tacizine maruz kaldıklarını söyleyip, durumu hostese iletti.

    Kabin amiri hostes, uçakta yaşananları pilota bildirdi.

    TARTIŞMA YAŞANDI: 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Taciz iddiası ve tartışmanın büyümesi üzerine pilot, durumu kuleye aktarıp polise bildirilmesini istedi. Antalya Havalimanı Koruma Şubesi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uçağa girip, tacizde bulunduğu ileri sürülen erkek yolcular A.K ile Ö.K.'yi gözaltına aldı.

    İki erkek yolcu taciz olayını kabul etmeyip, S.G., N.D. ve B.C.G. adlı kadın yolculardan 'iftira' suçuyla şikayetçi oldu.

    Antalya da uçakta taciz iddiası #1

    O ANLAR KAMERADA

    Uçakta yaşananları diğer yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kadınların sinirden ağlaması da görüntülere yansıdı.

    Antalya'da uçakta 'taciz' iddiası VİDEO

    TEKRAR UÇAĞA DÖNDÜLER

    Polis, 3'ü kadın 5 yolcuyu polis merkezine götürüp ifadelerini aldı. İfade işleminin ardından yolcular tekrar uçağa bindirildi. Yaşanan tartışma nedeniyle Antalya-İstanbul uçağı, yaklaşık 1 saatlik rötarın ardından havalandı.

    Antalya da uçakta taciz iddiası #2

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