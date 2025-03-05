Antalya'da üçüncü kattan düşen şahıs yaşamını yitirdi

AA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Mehmet Yavuz, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde üçüncü kattaki evinin penceresinden dışarı bakarken dengesini kaybetti.
Kontrolünü sağlayamayan Yavuz, pencereden aşağı düştü.
Zemin katta bulunan işletmenin sundurmasına çarpan vatandaş ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOPSİ BEKLENİYOR
Yavuz'un cenazesi, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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