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- Antalya'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Antalya'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Yaylaya gitmek için yola çıkan 76 yaşındaki Hüseyin Ünal, yolda giderken direksiyonun hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Traktör sürücüsü hayatını kaybetti.
- 25.05.2022 - 14:37
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 76 yaşındaki Hüseyin Ünal 07 L 5418 plakalı traktörü ile yaylya gitmek için yola çıktı.
Yaşlı adam, Gebece Mahallesi Azak mevkisine geldiğinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekibi, traktör sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
AA'nın haberine göre, yapılan incelemenin ardından Ünal'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.