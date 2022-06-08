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    Antalya'da ucuz ekmek satan fırını başka bir fırıncı kurşunladı

    Ekmeği piyasa fiyatı 4 TL yerine 2 lira 25 kuruştan satan fırıncı, dükkanında başka bir fırıncının silahlı saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansıdı.
    • 08.06.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 15:29
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    Antalya'da ucuz ekmek satan fırını başka bir fırıncı kurşunladı

    Antalya'nın Kepez ilçesinde fırıncı Osman Soylu, ekmeği piyasa fiyatının altında satmaya başladı.

    Aynı bölgede fırıncılık yapan İ.A., ekmeği ucuza sattığı gerekçesiyle Soylu’nun dükkanının önüne aracıyla geldi.

    Dükkanı kurşunladı

    Otomobilinden av tüfeğini çıkartan İ.A., iş yerine doğrultarak bir el ateş etti.

    İş yerinin camları tuzla buz olurken, saçmalar fırının içerisindeki dondurma dolabına isabet etti.

    Hamile eşi ile dükkanda yakalandı

    Bu sırada iş yerinde bulunan Osman Soylu ve 9 aylık hamile eşi Funda Soylu ile diğer personeller büyük korku yaşadı. İ.A., bir süre sonra otomobiline binip olay yerinden uzaklaştı.

    Antalya'da ucuz ekmek satan fırını başka bir fırıncı kurşunladı ViDEO

    Antalya da ucuz ekmek satan fırını başka bir fırıncı kurşunladı #1

    Kaçtı ama yakalandı

    Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, ihbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Soylu çiftinin ifadesine başvururken Kepez Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

    “Halkımızın daha çok yanında olalım dedik”

    Ucuz ekmek sattığı için böyle bir saldırıya maruz kaldığını belirten Osman Soylu, "Ekmek 3 lira iken 2,5 TL’ye satıyorduk, halkımızın daha çok yanında olalım dedik, 2,25 TL’ye düşürdük. Karşı taraf da fırıncı. 'Belediye fiyatında satamazsın, eşini, seni öldürürüm' diye hep tehdit etti. Bu tehditlere rağmen halkımızın yanında olduk. Bir insana da gelebilirdi. Şikayetçiyiz." dedi.

    Antalya da ucuz ekmek satan fırını başka bir fırıncı kurşunladı #2

    “İnşallah erken doğurmam”

    Olay anında korku içerisinde kaldığını belirten Kübra Soylu ise, “Şok içerisindeydik. Aşağı indiğimizde silahla saldırmıştı. Eşimi sürekli tehdit ediyordu. Korku içerisinde ne olduğunu anlamadık. 10 gün kaldı doğumuma, onun da bir korkusu var. 'Çocuğunu da öldüreceğim, seni de öldüreceğim' diye tehdit etti. İnşallah erken doğumla sonuçlanmaz." diye konuştu.

    Antalya da ucuz ekmek satan fırını başka bir fırıncı kurşunladı #3

    Antalya da ucuz ekmek satan fırını başka bir fırıncı kurşunladı #4

    Antalya da ucuz ekmek satan fırını başka bir fırıncı kurşunladı #5

    Antalya da ucuz ekmek satan fırını başka bir fırıncı kurşunladı #6


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