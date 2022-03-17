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    Antalya'da Ugandalı kadına zorla fuhuş yaptıran şahıs yakalandı

    Ugandalı bir kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği taksiden kurtarılırken, fuhşa zorladığı belirlenen kişi de gözaltına alındı.
    • İHA
    • 17.03.2022 - 11:59
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    Antalya'da Ugandalı kadına zorla fuhuş yaptıran şahıs yakalandı

    Antalya'nın Manavgat ilçesi, Çolaklı Evrenseki Mahallesinde, M.Y. isimli şahsın, Afrika ülkeleri vatandaşı olan kadınları kandırdığı belirlendi.

    Şahsın, Afrikalı kadınları rahat çalışma ve çok para kazanma vaadiyle kandırdığı, uygunsuz resim ve görüntülerini internet ortamında paylaşmak ve ailelerine göndermekle tehdit ettiği, şantaj ve zorlama ile fuhuş yaptırdığı ihbarı alındı.

    UGANDALI KADIN, SON ANDA KURTARILDI

    Antalya İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda; M.Y. isimli şüphelinin Uganda vatandaşı R.N. isimli kadını fuhuş yaptırmak için ticari taksi ile gönderdiği sırada yakalandı.

    ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

    Firari durumda bulunan M.Y. isimli şüpheli 16 Mart Çarşamba günü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Uganda uyruklu kadın işlemlerin tamamlanmasının ardından Antalya G.G.M. 'ye teslim edildi.

    Antalya da Ugandalı kadına zorla fuhuş yaptıran şahıs yakalandı #1


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