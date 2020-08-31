Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin, park halindeki 2 araç ve motosiklete çarptığı kazada, motosiklette bulunan İnna Romanova ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde, motosikletli iki kişi alışveriş için markete geldi. Sürücü markete girerken, yanındaki kadın ise motosikletin üzerinde beklemeye başladı.

Kısa bir süre sonra aynı yönde giden R.S.T.'nin (24) kullandığı 45 AAL 547 plakalı otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı.

ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDU

Çarpmanın etkisiyle park halindeki 07 LNB 36 plakalı otomobil, önündeki 07 JR 570 plakalı otomobile, bu araç da motosiklete ve üzerinde oturan kadına çarptı.

Antalya'da, Ukraynalı kadının motosikletten savrulduğu kaza VİDEO

MOTOSİKLETTEKİ KADIN HAVAYA SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Ukrayna uyruklu İnna Romanova, havaya savrularak, çarpan otomobilin üzerine düştükten sonra ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve özel hastaneye götürülen İnna Romanova'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

KAZA YAPAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Jandarma ekipleri tarafından yapılan testte 2.12 promil alkollü olduğu belirlenen R.S.T.'nin sürücü belgesine el koyularak 1228 lira ceza uygulandı. Ayrıca hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten adli işlem yapıldı.

Öte yandan, kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.