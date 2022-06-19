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    Üniversite sınavını 1 dakika ile kaçırdılar

    Üniversite sınavını 1 dakika ile kaçırdılar

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumuna kapılar kapandıktan 1 dakika sonra gelen 2 genç kız, sınava alınmadı.
    • 19.06.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 12:20
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    Üniversite sınavlarına sadece 1-2 dakika geç kaldığı için içeriye alınamayan ve kapıda kalan öğrencilerin görüntüleri hepimizi üzmeye devam ediyor.

    Yıllardır bu konuda yapılan tüm uyarılara rağmen manzara değişmiyor.

    Bugün tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da sabah saat 10.15'te başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 2. oturumu için öğrenciler sınava girecekleri okullarda hazır bulundu.

    Öğrencilerin üzerinde detaylı arama yapıldı

    Adayların en yoğun olarak sınava girdiği noktalardan biri de Akdeniz Üniversitesi oldu.

    Görevliler tarafından adayların üzeri detaylı bir şekilde arandı. Salona metal eşya, etiketi bulunan su, anahtarlık, bozuk para ve kolyeler alınmadı.

    1 dakika geç kaldı, içeri alınmadı

    Öğrenciler sınav için sınıflarına girerken dışarıda ise aileler heyecanlı bir şekilde bekledi. Görevliler saat 10.00’a doğru sürekli dışarı çıkarak adayları son dakikaların kaldığını belirterek uyardı.

    Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde sınava girecek olan adaylarından bazıları tüm uyarılara rağmen son dakikada kapıdan içeri girerken 2 genç kız ise kapıların kapanmasından 1 dakika sonra gelerek içeri giremedi.

    Görevlilere kapıların acımasını isteyen 2 aday bir cevap alamayınca kapı önünden ayrıldı.

    "Dün daha heyecanlıydık"

    Sınava giren kızını kapıda bekleyen Ersin Erkan, "Kızıma ve diğer adaylara başarılar diliyorum. Dün biraz daha heyecanlıydık. Bugün biraz daha rahatız. Dün sınavın iyi geçtiğini söyledi. Haklarında hayırlısı ne ise o olsun. Herkese başarılar diliyorum. Herkes çocuklarından umutlu. Umarım çocuklarımız vatanına milletine faydalı olurlar" sözlerine yer verdi.

    Üniversite sınavını 1 dakika ile kaçırdılar #1

    Üniversite sınavını 1 dakika ile kaçırdılar #2

    Üniversite sınavını 1 dakika ile kaçırdılar #3


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