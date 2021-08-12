25 keçi, tarlanın etrafına atılan kepekle karışık üre gübresi yiyerek can verdi. Keçilerin sahibi Özcan Köken, tarla sahibinin hayvanlara kızarak yemi bilerek bıraktığını söyledi.

Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Yelten Mahallesi Kayalı ve Üçkuyular mevkisindeki arazide otlayan 25 keçi, tarlanın etrafına atılan kepekle karışık üre gübresini yedi.

Hayvanların kısa süre sonra ölmesi üzerine, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemeler yaptı.

Ölen 25 keçi, bölgede kazılan çukura gömüldü.

Hayvanların sahibi Özcan Köken, çok üzgün olduğunu belirterek duruma isyan etti.

“BUNU YAPAN İNSANDA VİCDAN DİYE BİR ŞEY YOK”

Köken, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tarla sahibi M.A., tarlanın etrafına kepekle karışık üre gübresini hayvanlar yalasın, yesin diye atmış. Bunu yapan insanda 'vicdan' diye bir şey yok.”

Köken, tarla sahibi daha önce de “Bu gübreyi atma.” diye uyardığını belirtti.

“HAYVANLARIN GÖZLERİ, CİĞERLERİ VE VÜCUDU PATLAMIŞ”

Fakat M.A.’nın kendisini dinlemediğini belirten Köken, “Bilerek, öldürmek için attı. Burası 4 köyün ortasında, ortak kullanılan bir alan. Burada tarım işlemesi de bitmiş ve vatandaş mahsulünü kaldırmıştır. Herkesin hayvanı araziye girmiş. Bunu yapan hayvanlara kızan birisi. Bunun bedeli ödenmeli. Hayvanlar yaşamasın diye çok atmış. Hayvanların gözleri, ciğerleri ve vücudu patlamış.” ifadelerini kullandı.

Antalya’da üre gübresi karıştırılmış yemi yiyen 25 keçi öldü VİDEO

